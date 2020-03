Schwachstelle Elektrik : NRW verbessert Brandschutz im Schweinestall

Düsseldorf 8000 tote Schweine bei einem Großbrand in Rheine waren der traurige Anlass, den Brandschutz in den Ställen Nordrhein-Westfalens zu optimieren. Eine neue Verordnung schreibt regelmäßige elektrotechnische Kontrollen vor.

Der Brandschutz in nordrhein-westfälischen Schweineställen wird verbessert. Eine entsprechende Rechtsverordnung der Landesregierung wird am Freitag abschließend im Bau-Ausschuss des Düsseldorfer Landtags beraten und kann anschließend unmittelbar erlassen werden. Danach müssen elektrische Anlagen in Zuchtbetrieben regelmäßig von Fachleuten kontrolliert werden.

Anlass für die neue Verordnung sei ein Großbrand in einem Schweinemastbetrieb gewesen, heißt es in der Begründung des Entwurfs. Im Juli 2018 waren dabei in Rheine rund 8000 Schweine gestorben. Nach Angaben des NRW-Bauministeriums waren dort - wie auch in vielen anderen Fällen - technische Defekte der Auslöser. Laut einem Forschungsbericht der Innenministerkonferenz sind gut ein Drittel aller Brände in Landwirtschaftsbetrieben auf eine elektrische Ursache zurückzuführen. Zwischen 2012 und 2018 sei es in NRW zu fast 4600 Bränden in landwirtschaftlichen Betrieben gekommen.