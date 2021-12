Corona-Pandemie : NRW unterstützt Krankenhäuser mit zusätzlich 192 Millionen Euro

Düsseldorf Zur Bewältigung der Corona-Pandemie unterstützt Nordrhein-Westfalen die Krankenhäuser des Landes mit weiteren 192 Millionen Euro.

Die Mittel werden laut Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) nach dem für die Pauschalförderung geltenden Schlüssel auf die Krankenhäuser in NRW verteilt. Insgesamt sollen 321 Krankenhäuser von der Finanzspritze profitieren. Die Landesregierung investierte nach eigenen Angaben in der aktuellen Legislaturperiode über zwei Milliarden Euro mehr in die Krankenhausversorgung als in der Legislaturperiode zuvor.