Corona : NRW stellt Entschädigungen für Ungeimpfte in Quarantäne ein

Düsseldorf Für Verdienstausfälle bei Quarantäne zahlt Nordrhein-Westfalen demnächst in der Regel keine Entschädigungen mehr an Ungeimpfte.

Das Land NRW will entsprechend des Infektionsschutzgesetzes des Bundes zum 11. Oktober die Regelung für Ungeimpfte auslaufen lassen, nach der diese in der Regel bei Verdienstausfällen wegen Quarantäne Entschädigung erhalten. Das teilte das Gesundheitsministerium am Freitag in Düsseldorf mit. Einen Anspruch hätten jedoch weiterhin Menschen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht gegen das Coronavirus impfen lassen könnten. Das gelte auch für Genesene und Geimpfte, die aufgrund von so genannten Impfdurchbrüchen oder Neuerkrankungen in Quarantäne müssten.