Test soll nicht reichen : NRW-Städte fordern 2G für Freizeitbereich

Düsseldorf Die Stadtoberhäupter in NRW sind sich einig: Die Corona-Regeln sollen verschärft werden, viele Bereiche sollen nur noch für Geimpfte und Genesene offen bleiben. Ein Test soll nicht mehr reichen. Das würde auch den Druck auf Ungeimpfte erhöhen.

Der nordrhein-westfälische Städtetag fordert von der Landesregierung eine Verschärfung der Corona-Regeln: So solle der Freizeitbereich nur noch für Gemipfte und Genesene zugänglich sein (2G) statt wie bisher auch für Getestete (3G). Pit Clausen (SPD), Vorsitzender des Städtetages und Oberbürgermeister von Bielefeld, sagte: „Wir brauchen zum Beispiel in Clubs, Diskotheken, Fitnessstudios und für weitere Freizeit-Veranstaltungen eine 2G-Regelung.“

Clausen betonte: „Wir sehen in unseren Städten, dass Infektionen wieder zunehmen und die Gefahr droht, dass sie teilweise außer Kontrolle geraten.“ Nach einer Sitzung hätten sich die Mitgliedsstädte des Verbands daher für strengere Vorgaben im Kampf gegen das Coronavirus ausgesprochen: „Für Menschen ab 12 Jahren sollte im Freizeitbereich 2G gelten, ein Test allein darf für den Zutritt nicht mehr ausreichend sein“, so Clausen: „Wir sind überzeugt, dass nur dann ein gesellschaftliches Zusammensein weitgehend gesichert möglich ist.“

Der Verbandschef erläuterte: „Mit der neuen Corona-Schutzverordnung hat die Landesregierung strategisch einen richtigen Weg eingeschlagen. Die Regelungen sind deutlich vereinfacht worden. In den Städten machen wir uns allerdings Sorgen, weil die Zahl der Corona-Infektionen wieder dynamisch wächst, vor allem in den jüngeren Altersgruppen.“

Hintergrund: Seit gut einer Woche ist die neue Coronaschutz-Verordnung in Kraft, die ab einer 7-Tage-Inzidenz von 35 – und damit NRW-weit – die 3G-Regel für viele Bereiche vorsieht. Es gibt aber bereits einzelne 2G-Vorstöße: So will der 1. FC Köln nur noch Geimpfte und Genesene ins Stadion lassen. Auch Kölsch-Rocker Peter Brings kündigte an, bei Konzerten von seinem Hausrecht Gebrauch zu machen – und Ungeimpfte mit Test nicht rein zu lassen.