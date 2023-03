Landespolitik : NRW-SPD-Parteichef Kutschaty tritt nach interner Kritik zurück

Update Düsseldorf Zehn Monate nach der Wahlniederlage der SPD in Nordrhein-Westfalen zieht Landesparteichef Thomas Kutschaty die Konsequenzen. Er tritt zurück. Auslöser war eine einsame Personalentscheidung. Wie geht es nun weiter bei den Sozialdemokraten in NRW?

Gut zehn Monate nach der schweren Wahlniederlage der SPD bei der nordrhein-westfälischen Landtagswahl ist SPD-Landesparteichef Thomas Kutschaty zurückgetreten. Er habe dem Landesvorstand mitgeteilt, dass er am Donnerstag als SPD-Vorsitzender abtrete, sagte der 54-Jährige am Mittag in Düsseldorf nach einer Krisenschalte des SPD-Landesvorstands. Kutschaty ist auch stellvertretender SPD-Bundesvorsitzender.

Nach dem Rücktritt : „Die SPD in Nordrhein-Westfalen zerreißt sich gerade wieder selbst“ Überraschend ist der Vorsitzende der NRW-SPD am Donnerstag zurückgetreten. Wie Parteifreunde aus der Region auf den Abgang von Thomas Kutschaty reagieren. Sogar ein Komplott steht im Raum.

Aus dem SPD-Vorstand war zuvor verlautet, dass Kutschatys Vorschlag, die weitgehend unbekannte Bonnerin Magdalena Möhlenkamp zur neuen Generalsekretärin zu machen, einstimmig abgelehnt worden sei. Auch sämtliche SPD-Regionalvorsitzenden hätte Kutschatys Vorschlag abgelehnt und Kritik an dem Verfahren geäußert, an dem der SPD-Chef niemanden beteiligt habe, hieß es weiter. Kutschaty habe mit der schlecht vorbereiteten Personalie „keine Führungsqualität“ bewiesen und sei als Parteichef gescheitert.

Die NRW-SPD will am 6. Mai bei ihrem Parteitag in Münster eine neue Parteispitze wählen. Kutschaty hatte zuvor stets bekräftigt, er wolle weitermachen und weiter Verantwortung an der Spitze der NRW-SPD übernehmen.