Bezahlung von Lehrkräften : NRW-Schulministerin macht Druck bei A13

Grundschulen in Not : FDP kritisiert Landesregierung wegen Lehrermangels In der Region fehlen massiv Lehrkräfte an Grundschulen. Doch Schwarz-Grün plant bislang weiterhin nicht, Lehrerinnen und Lehrer in Aachen auszubilden. Ein Hintertürchen hält sich das Land NRW aber offen.