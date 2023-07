Erneuerbare Energie : NRW-Regierung will mindestens 1000 neue Windräder bis 2027

Berlin/Düsseldorf Strom aus Wind spielt im Energiemix eine immer größere Rolle. In NRW drehen sich bereits 3600 Windräder und es sollen noch mehr werden. Bezogen auf die Landesfläche liegt NRW damit bundesweit im Mittelfeld.

In Nordrhein-Westfalen dreht sich auf zehn Quadratkilometern Fläche im Schnitt ein einziges Windrad. Dies geht aus einer am Dienstag in Berlin veröffentlichten Analyse des Beratungsunternehmens Deutsche Windguard hervor. Demnach waren Ende Juni im bevölkerungsreichsten Bundesland insgesamt knapp 3600 Windräder in einer Gesamtleistung von 6900 Megawatt in Betrieb. Zum Vergleich: Das Steinkohlekraftwerk Datteln IV hat eine Leistung von rund 1050 Megawatt. Die meisten Windräder drehen sich in den Regierungsbezirken Münster und Detmold.