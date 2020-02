Islamismus : NRW-Regierung rechnet mit bis zu 70 IS-Rückkehrern

Düsseldorf Bis zu 70 IS-Anhänger aus Nordrhein-Westfalen könnten noch aus den Krisengebieten im Nahen Osten zurückkehren. Die Sicherheitsbehörden sehen sich darauf vorbereitet.

Die NRW-Landesregierung rechnet in den kommenden Jahren mit bis zu 70 IS-Rückkehrern. In der Türkei und in den Krisengebieten in Syrien und dem Irak halten sich derzeit noch rund 110 aus Nordrhein-Westfalen ausgereiste Personen auf, davon befindet sich knapp die Hälfte in Haft oder Gefangenschaft. Das geht aus einem Bericht des Düsseldorfer Innenministeriums an der Innenausschuss des Landtags hervor.