Interner Erlass : NRW-Polizisten halten sich nicht an Bodycam-Tragepflicht

Die Tragepflicht der kleinen Kamera, die an der Schulter der Polizisten befestigt wird, gilt seit Ende April in NRW. Dies war eine Konsequenz aus den tödlichen Polizei-Schüssen auf einen Geflüchteten (16) in Dortmund. Foto: dpa/Oliver Berg

Region In NRW haben Polizisten auf die Schulterkamera im Einsatz verzichtet, obwohl das Pflicht ist. Das wurde in einem polizeiinternen Erlass angemahnt. Innerhalb der Polizei besteht offenbar eine große Verunsicherung, was das Tragen der Bodycam betrifft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christian Schwerdtfeger

In Nordrhein-Westfalen müssen Polizisten seit einigen Monaten die sogenannte Bodycam tragen. Doch nicht alle Beamten haben sich an die Tragepflicht gehalten, wie aus einem entsprechenden polizeiinternen Sensibilisierungs-Erlass vom 14. Juni dieses Jahres hervorgeht, in den unsere Redaktion Einblick hatte.

„Aktuelle Einsatzanlässe haben gezeigt, dass die eingeführte Tragepflicht der Bodycam nicht von allen Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten umgesetzt wurde“, heißt es in dem Schreiben, das an alle Kreispolizeibehörden des Landes herausgegangen ist. Die Polizeibehörden werden daher aufgefordert, die Regelung zum verpflichtenden Tragen der Bodycam umzusetzen. Das sei zudem jährlich schriftlich festzuhalten.

Die Tragepflicht der kleinen Kamera, die an der Schulter der Polizisten befestigt wird, gilt seit Ende April in NRW. Die Maßnahme war eine Konsequenz aus den tödlichen Polizei-Schüssen auf einen Geflüchteten (16) in Dortmund. Bis dahin waren die Beamten nicht gezwungen, eine Kamera an der Uniform zu tragen. In der neu gefassten „Mitführ-/Tragepflicht“ von „Führungs- und Einsatzmitteln im Außendienst“ wird die Bodycam nun neben Schutzweste, Pistole oder auch Handschellen genannt. Zivilpolizisten müssen die Kamera nicht tragen.

Eine Einschaltpflicht gibt es in NRW aus rechtlichen Gründen hingegen noch nicht. Laut NRW-Innenministerium ist für die Beachtung der Tragepflicht der Bodycam jeder betroffene Polizeivollzugsbeamte selbst verantwortlich. Die Einhaltung dieser Verpflichtung werde zudem durch die jeweiligen Führungskräfte vor Ort gewährleistet

Das NRW-Innenministerium bestätigte auf Anfrage, dass sich nicht alle Polizisten an die Tragepflicht gehalten haben. „In Einzelfällen in der Vergangenheit fiel auf, dass die Bodycam nicht von allen uniformierten Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten bei ihrer Aufgabenwahrnehmung im operativen Außendienst getragen wurde“, sagte ein Sprecher des NRW-Innenministeriums. Nach Versand des Sensibilisierungserlasses seien dem NRW-Innenministerium bislang aber keine weiteren Fälle bekannt geworden, bei denen die Tragepflicht der Bodycam nicht befolgt worden sei.

Insgesamt wurden für die NRW-Polizei rund 9000 Bodycams angeschafft. „Da die Beamtinnen und Beamten ihren Dienst in Schichten verrichten, ist gewährleistet, dass immer genügend Bodycams in der jeweiligen Schicht zur Verfügung stehen“, so der Sprecher. Darüber hinaus lägen in den Kreispolizeibehörden zusätzliche Bodycams als Ersatz bereit, sollten Geräte defekt sein.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) sieht hingegen dringend Handlungsbedarf. „Wir merken, dass es innerhalb der Polizei eine spürbare Verunsicherung gibt im Umgang mit der Bodycam. Diese Verunsicherung verhindert die nötige Akzeptanz des Geräts, die es bedarf, um die Kamera häufiger einzuschalten“, sagte Michael Mertens, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei. „Wir brauchen endlich eine klare Positionierung vom Land, was man von der NRW-Polizei genau will, mit der Kamera – verbunden mit einer klaren Rechtsgrundlage. Zudem muss der Umgang mit der Kamera zwingend Bestandteil des täglichen Einsatztrainings werden. Bislang haben wir kein einsatztaktisches Training mit der Kamera, nur eine Unterweisung“, forderte Mertens.

Wie entscheidend Bodycams für die Beweissicherung sind, zeigt auch der Fall in Ratingen, bei dem am 11. Mai mehrere Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr in einem Hochhaus teils lebensgefährlich verletzt worden waren. Während der Tatverdächtige zu den Vorwürfen schweigt, hat eine Bodycam erhebliche Teile des Tatablaufs aufgezeichnet.

Erich Rettinghaus, Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft, unterstrich deshalb noch einmal die Bedeutung laufender Bodycams. „Ernste Lagen entwickeln sich leider meistens aus Routineeinsätzen. Daher sollte die Bodycam eigentlich immer im Hintergrund mitlaufen in einer Schleife und sofort automatisch überschrieben werden, wenn nichts passiert ist. Nur bei einer Aktivierung würde dann der entsprechende Teil nicht gelöscht werden“, betonte Rettinghaus.