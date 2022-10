Mit Greifarm ausgestattet : NRW-Polizei testet zweiten Roboterhund

Düsseldorf Als die NRW-Polizei ihren ersten „Roboterhund“ präsentierte, sorgte das Gerät für großes Aufsehen. „Spot“ macht so einen guten Job, dass jetzt ein zweiter angeschafft wurde. Der kann sogar zugreifen.

Jetzt kann der Roboterhund auch „fass“ machen: Die NRW-Polizei hat einen zweiten sogenannten Laufroboter angeschafft, der zusätzlich einen Greifarm hat. Laut dem zuständigen Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD) hat man mit dem ersten Roboter vom Typ „Spot“ bereits so gute Erfahrungen gemacht, dass jetzt ein zweiter getestet wird.

Den ersten Laufroboter – in Polizeifarben beklebt – hatte Innenminister Herbert Reul (CDU) im Januar bei einem Termin im Innovation Lab der NRW-Polizei präsentiert. In dem mehr als 500 Quadratmeter großen Labor am Duisburger Hafen entwirft und testet die Polizei neue Technologien.