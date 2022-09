Polizisten am Internet-Pranger : NRW-Polizei setzt Arbeitsgemeinschaft wegen Shitstorms ein

Neues Lagebild des LKA : 56 Messerangriffe gegen Polizisten in NRW Schüsse von Polizisten auf mit Messern bewaffnete Menschen haben in den vergangenen Wochen für Debatten gesorgt – vor allem der Fall in Dortmund. Tatsächlich wurden Beamte in den vergangenen Jahren mehrfach mit Stichwaffen attackiert.