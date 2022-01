Wie im Labor bei James Bond : NRW-Polizei baut ersten Robocop

Der erste Polizei-Roboter erinnert vom Aussehen her an einen mechanischen Hund. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Duisburg Im sogenannten Innovation Lab in Duisburg arbeitet die Polizei an neuen Technologien. Gerade wird an einem Polizei-Roboter getüfftelt, der bei Bränden und unsicheren Lagen eingesetzt werden könnte.