SPD verlangt Aufklärung : NRW-Minister feierten direkt nach Flut auf Mallorca

Der Druck wächst: NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) steht in der Kritik. Foto: dpa/Oliver Berg

Düsseldorf Der Druck auf NRW-Umweltministerin Heinen-Esser steigt gewaltig. Wenige Tage nach der Flutkatastrophe lud sie nach Mallorca zum Geburtstag ihres Mannes ein - zwei Kabinettskollegen und eine Staatssekretärin kamen. Die SPD fordert Konsequenzen.

Rund zehn Tage nach der Flutkatastrophe im vergangenen Juli in NRW hat Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) mit weiteren Regierungsmitgliedern auf Mallorca einen Geburtstag gefeiert. NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU), Europaminister Stephan Holthoff-Pförtner (CDU) und die damalige Staatssekretärin Serap Güler (CDU) nahmen am 23. Juli an einer Geburtstagsfeier des Ehemanns von Heinen-Esser teil, wie der „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Donnerstag) berichtete.

Auf den Bericht angesprochen, sagte die Ministerin am Donnerstag kurz vor einer Landtagssitzung in Düsseldorf: „Ich bestätige das.“

Die SPD-Opposition sprach von einem „absoluten Skandal“ und einem „Mallorca-Gate der Landesregierung“. Jetzt sei Ministerpräsident Wüst gefordert, die Affäre umgehend vollständig aufzuklären, verlangte SPD-Partei- und Fraktionschef Thomas Kutschaty. Sollte das zutreffen, müsse das Konsequenzen haben. In Nordrhein-Westfalen wird am 15. Mai ein neuer Landtag gewählt. Jüngsten Meinungsumfragen zufolge liefern sich CDU und SPD in der Wählergunst weiter ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Die Umweltministerin steht bereits seit längerem in der Kritik, weil sie ihren Mallorca-Urlaub nach dem Hochwasser am 14. Juli zwar kurz unterbrochen, dann aber fortgesetzt hatte. Diesen Schritt hatte sie zunächst damit begründet, sie habe ihre minderjährige Tochter zurückholen müssen, die mit Freundinnen auf der Insel zurückgeblieben war. Von einer Geburtstagsfeier hatte sie aber auch dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss in Düsseldorf bisher nichts mitgeteilt.

Bei der Flutkatastrophe Mitte Juli waren verheerende Schäden verursacht worden, es gab 49 Todesopfer in Nordrhein-Westfalen.

Kutschaty forderte: Treffe es zu, dass „inmitten der größten Hochwasserkatastrophe in der Geschichte Nordrhein-Westfalens“ drei Kabinettsmitglieder einen Geburtstag auf Mallorca feierten, müsse das Konsequenzen haben. „Ein solch instinkt- und pietätloses Verhalten ist durch nichts zu rechtfertigen.“ Während Zehntausende Betroffene des Hochwassers mit den Folgen der Flut gekämpft hätten, hätten es sich hochrangige Vertreter der NRW-Landesregierung auf Mallorca „gut gehen lassen“.

Dabei seien vor allem Heinen-Esser und Scharrenbach als Ministerinnen auf Regierungsseite fachlich zuständig für die Hilfen nach der Flut gewesen, betonte der SPD-Oppositionspolitiker. Er sprach von einem „Schlag ins Gesicht all derer, die in dieser Katastrophe so viel verloren haben.“

Der Untersuchungsausschuss hatte der Umweltministerin in der Vergangenheit bereits Verzögerung bei der Aufklärung und zuletzt auch Täuschung vorgehalten. „Die neuen Erkenntnisse setzen dem ganzen jetzt aber die Krone auf“, sagte Kutaschty laut Mitteilung. Nach „Salamitaktik und Vertuschungsversuchen der Umweltministerin“ zeige sich nun, dass „offenbar ein echter Skandal unter der Decke gehalten werden“ sollte.

Das Umweltministerium äußerte sich zunächst nicht näher auf eine dpa-Anfrage. Auch das Bauministerium sowie das Haus von Europaminister Stephan Holthoff-Pförtner machten bis zum Vormittag keine Angaben.

(dpa)