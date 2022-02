Mehr Freiheiten für Schulen : NRW-Landtag verankert digitales Lernen im Schulgesetz

Düsseldorf Der Landtag beschließt die voraussichtlich letzte Schulrechtsänderung dieser Wahlperiode. Sie soll den Schulen in NRW mehr Freiheiten geben und digitales Lernen erstmals rechtlich verankern. Aus Sicht der Opposition werden die Ziele jedoch verfehlt.

An den Schulen Nordrhein-Westfalens ist digitales Lernen gesetzlich verankert worden. Eine entsprechende Schulrechtsänderung hat der Düsseldorfer Landtag am Mittwoch mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen von CDU und FDP beschlossen. Die drei Oppositionsfraktionen, SPD und Grüne und AfD stimmten dagegen. Aus ihrer Sicht erfüllt die voraussichtlich letzte Schulrechtsänderung in dieser Wahlperiode nicht die Anforderungen an ein modernes Schulleben.