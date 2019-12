Vorletzte Sitzung des Landtags : Mehr Kindergartenplätze, mehr Lehrerstellen, mehr Sicherheit

In der nächsten Sitzung des nordrhein-westfälischen Landtags soll in abschließender Lesung das Haushaltsgesetzes für 2020 beschlossen werden. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Im Endspurt vor dem Jahreswechsel will die schwarz-gelbe Koalition noch wichtige Gesetze im Landtag verabschieden. Im Fokus steht der Rekordhaushalt für 2020. Streit gibt es weiterhin um die Straßenbaubeiträge – obwohl Anlieger entlastet werden sollen.

In der vorletzten Sitzung vor Weihnachten will der Landtag wichtige Weichen für 2020 stellen. Am Mittwoch, 10.00 Uhr, will das Plenum nach einer mehrstündigen Generaldebatte einen Rekordhaushalt für 2020 beschließen.