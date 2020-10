Mit deutlicher Mehrheit : NRW-Landtag stimmt für Verbot der Reichskriegsflagge

Düsseldorf Der nordrhein-westfälische Landtag hat mit breiter Mehrheit für ein Verbot der Reichskriegsflagge gestimmt. Die Landesregierung wurde am Donnerstag vom Parlament aufgefordert, das Zeigen der Flagge per Erlass zu verbieten.

Die Reichskriegsflagge werde regelmäßig von rechtsextremen Parteien und Organisationen in der Öffentlichkeit zur Schau gestellt, hieß es. Die Flagge sei zu einem Identifikationssymbol dieser Gruppierungen geworden. Die Bilder der Nazis und Reichsbürger, die mit den Flaggen den Deutschen Bundestag stürmen wollten, „haben uns zutiefst verstört“, teilten die Landtagsfraktionen von CDU, SPD, FPD und Grünen nach der Abstimmung mit. „Angriffe und Provokationen dieser Art werden wir nicht weiter hinnehmen. Als demokratische Fraktionen des NRW-Landtags sind wir entschlossen, diesen rechtsextremen Umtrieben ein Ende zu setzen“, hieß es weiter.

Ähnliche Verbotsbestrebungen gibt es in mehreren anderen Bundesländern. Ende August hatten rechtsradikale Demonstranten mit Reichskriegsflaggen versucht, in das Reichstagsgebäude in Berlin einzudringen.