Energiefresser : NRW-Landtag schafft in Politikerbüros das Warmwasser ab

Düsseldorf Der Düsseldorfer Landtag wird in den Büros der Abgeordneten und Mitarbeiter dauerhaft das Warmwasser abschaffen. Wieso das notwendig ist.

Wie Kuper den Abgeordneten weiter schreibt, sollen in den Fluren Bewegungsmelder angebracht werden. Der Fernwärmeverbrauch soll um 6 Prozent, der Stromverbrauch sogar um 15 Prozent gesenkt werden. In den kommenden Jahren werden laut Kuper auf den Dächern des Landtags Solarzellen installiert. Zudem strebe man bis zum Jahr 2030 Klimaneutralität an. Der Landtag, könne so zu einem „Energievorbild“ werden, so Kuper in seinem Brief an die Abgeordneten.