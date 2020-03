Kinos, Bars, Bäder, Museen : NRW-Landesregierung beschließt weitere Schließungen

Düsseldorf Nicht nur Schulen und Kitas in NRW bleiben geschlossen. Auch Bars, Theater und Bäder sollen ihre Türen schließen, damit das Coronavirus sich nicht mehr so schnell ausbreitet. Die Zahlen der Infizierten und Toten sind unterdessen weiter gestiegen.

Nordrhein-Westfalen wechselt in den Krisenmodus gegen das gefährliche Coronavirus: Nahezu alle Freizeit-, Sport-, Unterhaltungs- und Bildungsangebote im Land sollen in den kommenden Tagen zur Eindämmung eingestellt werden. Die Landesregierung kündigte nach einer Sitzung am Sonntag einen entsprechenden Erlass an. Unterdessen ist die Zahl der nachweislich Infizierten in NRW auf mehr als 2000 gestiegen, die Zahl der Todesfälle auf sechs.