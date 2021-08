Sondersitzung : NRW-Koalition schließt weiteren Lockdown aus

Weitreichende coronabedingte Einschränkungen des wirtschaftlichen, öffentlichen und privaten Lebens soll es in Nordrhein-Westfalen nicht mehr geben (Symbolbild). Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Nach rund eineinhalb Jahren Leben mit der Corona-Pandemie und vielen Einschränkungen legt NRW-Ministerpräsident Laschet sich fest: Einen Lockdown wird es nicht mehr geben.

Weitreichende coronabedingte Einschränkungen des wirtschaftlichen, öffentlichen und privaten Lebens soll es in Nordrhein-Westfalen nicht mehr geben. „Wir wollen, müssen und werden einen neuen Lockdown verhindern“, versicherte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Dienstag in einer Sondersitzung des Düsseldorfer Landtags zur Pandemie.