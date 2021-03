Nordrhein-Westfalen : Schlusslicht bei der Senioren-Impfung

Mehr Tempo machen: Bei der Impfung der über 80-Jährigen hinkt Nordrhein-Westfalen dem Bundesdurchschnitt hinterher. Foto: dpa/Nicolas Armer

Düsseldorf Von den 1,8 Millionen Menschen, die in NRW eine Erstimpfung erhalten haben, sind nur 39 Prozent über 80 Jahre.

Von Antje Höning

Die Impfkampagne in NRW kommt nur mühsam voran. Nicht nur, dass Nordrhein-Westfalen bei den Impfquoten im Ländervergleich auf dem drittletzten Platz liegt. Hier haben erst 10,0 Prozent der Bevölkerung eine Erstimpfung erhalten. Auch das Versprechen, zuerst vor allem Ältere zu impfen, wird in NRW nicht gehalten – jedenfalls zeigt das die Statistik des Robert Koch-Instituts (RKI). Von den 1,8 Millionen Menschen, die an Rhein und Ruhr eine Erstimpfung erhalten haben, entfallen nur 39 Prozent auf die Indikation Alter. Der größere Teil (53 Prozent) entfällt auf berufliche Indikationen. Zum Vergleich: Im Bundesschnitt liegt der Anteil der Älteren an den Erstgeimpften bei 45 Prozent, in Bayern sind es 47 Prozent.

Das NRW-Gesundheitsministerium verweist darauf, dass es weiter Meldedefizite der Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) gibt. „Derzeit verzeichnen wir weiterhin massive Defizite in der Datenübermittlung an das RKI, so dass über die RKI-Daten kein valides Abbild des realen Impfgeschehens in NRW möglich ist“, erklärte die Sprecherin von Karl-Josef Laumann (CDU). „Aktuell wird mit großem Personaleinsatz bei den Kassenärztlichen Vereinigungen daran gearbeitet, insbesondere Altfälle aufzuarbeiten.“

Info Details für die Impfung von unter 80-Jährigen Nach Ostern können die unter 80-Jährigen einen Impftermin ausmachen. Hierzu nannte der Gesundheitsminister am Montag Details: Ab 6. April können Bürger, die zwischen dem 1. Februar 1941 und dem 31. Dezember 1941 geboren sind, einen Termin vereinbaren. Sie sollen noch in dieser Woche einen Brief von Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann erhalten. Die Terminbuchung erfolgt online über www.116117.de sowie telefonisch über 116117. Daneben gibt es für jeden Landesteil (0800-116117-01 für das Rheinland) eine Rufnummer. Das Ministerium bekräftigte: „Paarbuchungen sind möglich. Das Alter des Partners spielt keine Rolle.“

Melderückstände gibt es vor allem bei der KV Nordrhein: Sie hat dem Robert Koch-Institut auch keine Daten für die Impfquote der über 80-Jährigen geliefert. In Westfalen sind 58,7 Prozent der über 80-Jährigen einmal geimpft. Das ist im Länder-Vergleich aber auch nicht viel. Das Saarland kommt auf 73 Prozent.

Für neue Verunsicherung sorgt der Impfstoff von Astrazeneca: Der Kreis Euskirchen hat am Montag die Impfung von Frauen unter 55 mit dem Wirkstoff von Astrazeneca vorsorglich gestoppt (siehe Bericht auf der Titelseite). Zwei mit Astrazeneca geimpfte Frauen hatten laut Kreis eine Sinusvenenthrombose erlitten. Die Europäische Arzneiagentur (EMA) hatte frühere Meldungen auf solche Thrombosen intensiv geprüft und den Impfstoff nach viertägigem Stopp wieder freigegeben: Die Impfung stehe zeitlich, aber nicht ursächlich im Zusammenhang, so die EMA-Botschaft.

130.000 zusätzliche Dosen

Andere Impfzentren wiederum klagen über einen Mangel an Vakzinen von Astrazeneca. „Das Ministerium hat mitgeteilt, dass in der letzten März-Woche für Köln 2620 Dosen Astrazeneca zur Verfügung stehen. Dies entspricht dem Astrazeneca-Kontingent eines Tages im Impfzentrum“, teilte die Stadt Köln mit unterschwelligem Zorn mit. Dem Impf-Erlass sei zu entnehmen, dass bis zum 2. Mai keine Lieferungen von Astrazeneca an das Impfzentrum Köln durch das Land vorgesehen seien. Das Ministerium weist das zurück: Man werde den Impfzentren die detaillierten Mengen für den April diese Woche mitteilen. „Auch Köln wird im April weitere Mengen an Astrazeneca-Impfstoff erhalten.“