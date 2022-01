Alternative zu mRNA : NRW hofft auf 350.000 Dosen Novavax

Novavax kommt anders als die Vakzine von Biontech und Moderna ohne mRNA aus. Foto: dpa/Alastair Grant

Düsseldorf Der Impfstoff von Novavax soll ab 21. Februar kommen. Bevorzugt soll das Vakzin an Mitarbeiter in Kliniken und Pflegeheimen gehen. Kritiker von mRNA-Impfstoffen würden sich so vielleicht impfen lassen.