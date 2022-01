Klare Forderungen : NRW-Handwerk warnt vor Fachkräfte-Katastrophe

Der HWKT fordert einen Paradigmenwechsel zugunsten der beruflichen Bildung (Symbolbild). Foto: dpa/Christian Charisius

Düsseldorf Der Westdeutsche Handwerkskammertag zeichnet in einem Brief an seine Mitglieder und Entscheider in der Landespolitik ein dramatisches Bild. Die Politik müsse stärker die berufliche Bildung in den Fokus nehmen.