Corona-Pandemie : NRW hält an Maskenpflicht im ÖPNV fest

Trotz Infektionswelle : NRW wegen Maskenpflicht unter Druck Ein Viertel des Praxispersonals in NRW ist krank, das RS-Virus trifft ganze Familien, berichten die Hausärzte. Trotzdem sehen Experten und andere Länder die Zeit für Lockerung. Minister Laumann will an Isolation und Maske festhalten.