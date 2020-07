Das Ende der Kohle : NRW und der historische Beschluss

Berlin/Düsseldorf Für die einen ist es ein historischer Beschluss, für die anderen eine verpasste klimapolitische Chance: Das Gesetz für den Kohleausstieg in Deutschland soll beschlossen werden. In NRW wird weiter gestritten.

Nordrhein-Westfalen steht mit dem Rheinischen Braunkohle-Revier in den Startlöchern: Nach langen Verhandlungen soll die Politik am Freitag das Aus für die Kohle beschließen. Damit Deutschland seine Klimaschutzziele erreicht, müssen Kohlekraftwerke schneller vom Netz gehen als bisher geplant. In Bundesrat und Bundestag geht es um ein Gesetz mit einem Fahrplan für den Ausstieg aus der klimaschädlichen Kohleverstromung bis spätestens 2038 und um ein Gesetz zur Stärkung der Wirtschaftsstruktur in den Revieren.