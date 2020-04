Wetteraussichten : NRW geht bei kühleren Temperaturen in den Ostermontag

NRW geht bei kühleren Temperaturen in den Ostermontag

Düsseldorf Das Zuhause bleiben fällt mit diesen Aussichten vielleicht etwas leichter. Denn nach mehreren Tagen mit herrlichem Frühlingswetter wird es am Ostermontag in Nordrhein-Westfalen deutlich kühler.

Zum Ende der Karwoche und am Ostersonntag hatte überwiegend blauer Himmel und deutlich wärmere Lufttemperaturen die Menschen noch ins Freie gelockt. Wegen des Kontaktverbotes in der Corona-Krise waren Treffen von größeren Gruppen in Nordrhein-Westfalen allerdings untersagt. Auch von Besuchen bei Verwandten und Freunden hatte die Politik abgeraten, um die weitere Ausbreitung des Virus zu unterbinden.