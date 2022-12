Kritik der Umwelthilfe : NRW-Gebühren für Anwohnerparkausweise zu niedrig?

Berlin/Düsseldorf Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) beklagt „absurd niedrige Gebühren“ für das Anwohnerparken in den deutschen Städten.

Die meisten NRW-Städte – auch die fünf einwohnerstärksten Städte Köln, Düsseldorf, Dortmund, Essen und Duisburg – hätten bisher die Gebühren noch nicht angehoben, hieß es. In Düsseldorf hätte in diesem Jahr eine Erhöhung auf 300 bis 500 Euro erfolgen sollen, sei aber noch nicht beschlossen. In Köln wurde 600 Euro diskutiert, die Entscheidung aber aufgeschoben. Auch in Dortmund soll nach Angaben eines Sprechers eine Erhöhung kommen, die Summe sei aber noch offen. Man rechne eher mit einem „moderater Anstieg“.

Erhöhung erst im Frühjahr : Bei den Parkgebühren wird in Aachen noch mal gerechnet Parken am Straßenrand und das Bewohnerparken in Aachen werden teurer – allerdings fordert die Politik noch ein paar Nachbesserungen. Die Entscheidung soll spätestens Ende März fallen.

Indes gehen kleinere Städte voran. Am teuersten ist in NRW der Anwohnerparkausweis in Neuss und Bonn. Die Neusser Jahresgebühr beträgt laut DUH seit Sommer 120 Euro und soll bis 2026 auf 360 Euro steigen. Bonn verlange ab kommenden März 180 Euro, ein Jahr später auch 360 Euro. In Mettmann müssen Anwohner bereits 70 Euro jährlich zahlen. Kempen am Niederrhein verlange ab 2023 für ein Auto 150 Euro, für besonders große und schwere Fahrzeuge 270 Euro. In Brühl steige die Gebühr 2023 auf 141,10 Euro. Iserlohn strebe eine Erhöhung auf 270 Euro an. Bergisch Gladbach hingegen sei die größte deutsche Stadt, die keinerlei Bewohnerparkzonen aufweise.