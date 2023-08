Haushaltsdebatte im Landtag : NRW-Finanzminister wirft Bundesregierung Verunsicherung vor

Düsseldorf Bei der Haushaltsdebatte im Düsseldorfer Landtag kritisiert der NRW-Finanzminister den Bund. Laut Optendrenk entzieht sich der Bund der Verantwortung für eine kommunale Altschuldenlösung.

Nordrhein-Westfalens Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) hat der Ampel-Bundesregierung vorgeworfen, die Menschen in Deutschland zu verunsichern. „Die endlosen Streitereien in Berlin, das Nicht-Lösen von Problemen, das Schneckentempo des Agierens, die Unberechenbarkeit von Abläufen und Entscheidungen führen zu einer großen Verunsicherung in Deutschland“, sagte Optendrenk am Mittwoch in der Haushaltsdebatte im Landtag in Düsseldorf. Gerade NRW als großes Industrieland sei aber darauf angewiesen, „dass die Dinge in Berlin nicht in die falsche Richtung laufen“.