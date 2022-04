Nachfolge von Heinen-Esser : NRW-Finanzminister Lienenkämper übernimmt Umweltressort

Nach dem Rücktritt von Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) in Folge der Mallorca-Affäre übernimmt Finanzminister Lutz Lienenkämper (CDU) zusätzlich ihre Ressorts. Foto: dpa/Henning Kaiser

Düsseldorf Nach dem Rücktritt der NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser wegen der sogenannten „Mallorca-Affäre“ führt NRW-Finanzminister Lutz Lienenkämper (beide CDU) die Geschäfte des Umweltministeriums weiter.

Das teilte die NRW-Landesregierung am Dienstag mit. Heinen-Esser war am vergangenen Donnerstag zurückgetreten, weil sie wenige Tage nach der Flutkatastrophe im vergangenen Juli Urlaub in Mallorca gemacht und sich dort mit anderen Kabinettsmitgliedern getroffen hatte, um den Geburtstag ihres Mannes zu feiern. Lienenkämper ist seit 2017 NRW-Finanzminister.