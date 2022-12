Energieversorgung : NRW-Europaminister für mehr Gasimporte über Belgien

Düsseldorf Wie kann NRW mit einer starken Industrie den Bedarf an Erdgas und Wasserstoff langfristig decken? Die Staatskanzlei sieht Belgien und die Niederlande als wichtige Partner beim Ausbau der Kapazitäten. Die FDP begrüßt den Vorstoß.

Nordrhein-Westfalens Europaminister Nathanael Liminski fordert angesichts der Gaskrise eine stärkere Westorientierung in der deutschen Energiepolitik. „Bei der Sicherung der Energieversorgung konzentriert sich die Bundesregierung zu einseitig in Richtung Norddeutschland und vernachlässigt dabei die großen Potenziale, die sich über unsere Nachbarn im Westen bieten“, sagte Liminski, der auch Chef der Staatskanzlei ist, der Deutschen Presse-Agentur.

Die Versorgungslage beim Gas spitzt sich weiter zu. Was können Verbraucher kurzfristig tun, um den Verbrauch zu senken? Wo schlummern noch Einsparpotenziale? Fragen an und Antworten von fünf Experten.

Folgen der Gaskrise : Wie Sie effektiv Gas sparen können Die Versorgungslage beim Gas spitzt sich weiter zu. Was können Verbraucher kurzfristig tun, um den Verbrauch zu senken? Wo schlummern noch Einsparpotenziale? Fragen an und Antworten von fünf Experten.

Die FDP-Landtagsfraktion begrüßte den Vorstoß des Ministers in Richtung Bundesregierung, auch Belgien und die Niederlande bei der Ausrichtung der Gasversorgung und des Wasserstofftransports stärker zu berücksichtigen. „Gemeinsam mit Belgien und den Niederlanden sollte die notwendige Pipeline-Infrastruktur für warme Wohnungen, ein sicheres Stromnetz und gemeinsames Wachstum möglichst schnell ausgebaut werden“, sagte der FDP-Landtagsabgeordnete und frühere Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart am Freitag.

Deswegen sollte NRW Konsultationen aller drei Partner, am besten unter Beteiligung des Bundes und des Landes Rheinland-Pfalz, anstoßen. „Hierfür schlagen wir eine Europakonferenz für Energiesicherheit und Wachstum vor“, erklärte der FDP-Politiker. In diesem Format sollten zentrale Großprojekte wie der Ausbau der Wasserstoffnetze geklärt werden. Das wäre besonders vor dem Hintergrund des erhöhten Konkurrenzdenkens zwischen anderen Mitgliedern der Europäischen Union ein Lichtblick.

Am Samstag wird das neue Importterminal für Flüssigerdgas (LNG) in Wilhelmshaven in Betrieb genommen. Der erste Frachter, der nur LNG transportiert, wird Mitte Januar erwartet. Der in wenigen Monaten verwirklichte Bau des Terminals ist Teil der Bemühungen Deutschlands, unabhängig von Gaslieferungen aus Russland zu werden.