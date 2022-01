Nach Bund-Länder-Runde : NRW-Corona-Auflagen gelten vorerst grundsätzlich weiter

Düsseldorf Die Omikron-Welle rollt über Deutschland hinweg. Die Botschaft von Bund und Ländern lautet: Kurs halten bei den Corona-Maßnahmen. So soll es in NRW weitergehen.

Nach der Bund-Länder-Runde zu den Corona-Maßnahmen will das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium die jüngsten Beschlüsse auswerten und an der Umsetzung arbeiten. Das sagte ein Sprecher des Ministeriums am Montag. Am Mittwoch will Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) den Landtag über den weiteren Kurs in der Omikron-Welle unterrichten.