Regierungserklärung : NRW-Chef Wüst für Kohleausstieg 2030 und abgestimmte Corona-Strategie

Der neue Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst (CDU), spricht im Landtag. Foto: dpa/Oliver Berg

Düsseldorf Ein früherer Kohleausstieg, eine abgestimmte Corona-Strategie und ein neues Kinderschutzgesetz: Der neue NRW-Ministerpräsident hat sich ehrgeizige Ziele auf die Fahne geschrieben. Die Opposition ist skeptisch.

Der neue nordrhein-westfälische Ministerpräsidente Hendrik Wüst (CDU) will für eine „Politik der Mitte“ stehen. Für ihn gehörten soziales Miteinander und wirtschaftlicher Erfolg zusammen, sagte Wüst am Mittwoch in seiner ersten Regierungserklärung im Landtag. „Eine Politik der Mitte beschäftigt sich nicht mit Ideologien – sondern mit der alltäglichen Realität der Menschen.“ Er stehe für eine Politik, die Probleme angehe und löse. „Landespolitik kann einen spürbaren Unterschied machen.“

Kohleausstieg

Nordrhein-Westfalen ist nach Worten des neuen Ministerpräsidenten zu einem Ausstieg aus der Kohle auch schon 2030 bereit. Er wolle „alles dafür tun, dass uns das gelingt“, sagte Wüst. Dazu gehörten ein forcierter Ausbau der erneuerbaren Energien, aber auch Anreize zu schaffen, dass „Alternativen für eine sichere Stromversorgung“ ausgebaut würden. Diese müssten spätestens dann zur Verfügung stehen, wenn das Land nicht mehr auf die Kohle zurückgreifen könne und die erneuerbaren Energien nicht ausreichend Strom lieferten.

Durch die von der EU eingeleiteten Klimaschutzmaßnahmen, die verschärften Kohlendioxid-Einsparziele der Bundesregierung nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts und den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien werde die Kohleverstromung „immer unwirtschaftlicher“, sagte Wüst. „Daher ist heute schon absehbar, dass die noch erforderliche Braunkohlemenge weiter abnehmen wird.“ Die CDU/FDP-Landesregierung wolle daher in den kommenden Wochen eine „Energieversorgungsstrategie 2.0“ vorlegen.

Nach der bisherigen Planung soll Deutschland bis 2038 aus der Gewinnung und Verbrennung der klimaschädlichen Kohle aussteigen. Die geplante Ampel-Koalition von SPD, Grünen und FDP will den Kohleausstieg „idealerweise“ auf 2030 vorziehen.

Wüst forderte von der neuen Bundesregierung Klarheit über den Ausbau der erneuerbaren Energien und der Netze sowie Antworten, wie die Alternative für Kohle bei der Versorgungssicherheit aussehen solle. „Und ich fordere gerade von denen, denen es mit dem Kohleausstieg nicht schnell genug gehen kann, die Bereitschaft endlich ihre Blockaden gegen schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren aufzugeben.“

Wüst sagte, er wolle im Rheinischen Braunkohlerevier „so viele Dörfer wie möglich“ erhalten. Alles deute darauf hin, „dass wir bis Anfang der 2030er Jahre nicht mehr so viel Braunkohle benötigen, um die Dörfer des dritten Umsiedlungsabschnitts für den Bergbau in Anspruch nehmen zu müssen“. Wenn es Klarheit auch aus Berlin gebe, sei die NRW-Regierung zu einer neuen Leitentscheidung für den Braunkohleabbau bereit.

Wiederaufbau

Der neue Regierungschef hat den Menschen in den Hochwassergebieten verstärkte Anstrengungen beim Wiederaufbau zugesagt. „Als Ministerpräsident verstehe ich es als eine meiner wichtigsten Aufgaben, die betroffenen Menschen, Unternehmen und Kommunen beim Wiederaufbau wo immer möglich zu unterstützen“, sagte Wüst am Mittwoch. „Viel ist getan – trotzdem gibt es noch viel zu tun: Die Herausforderungen sind vielschichtig und für viele geht es nicht schnell genug.“

Deshalb sollten Verfahren beschleunigt werden, sagte Wüst in seiner ersten Regierungserklärung. In der vergangenen Woche seien bereits knapp 300 neue Stellen auf den Weg gebracht worden. Zudem werde das Land sich weiterhin beim Bund für die Übernahme von Kosten für zusätzliches Personal in den Kommunen einsetzen.

„Klar ist: Wir werden in der Zukunft immer häufiger solche Unwetterereignisse erleben. Umso wichtiger ist es, darauf vorbereitet zu sein“, betonte Wüst. In den kommenden Wochen würden ein Vorsorgeprogramm zur Klimaanpassung und ein Zehn-Punkte-Plan mit Lehren aus der Flutkatastrophe vorgelegt.

Digitales

Nordrhein-Westfalen will Schulen in sozialen Brennpunkten komplett mit digitalen Endgeräten ausstatten. Alle 370.000 Schülerinnen und Schüler an diesen Schulen sollten im Rahmen eines zweiten „Sofortausstattungsprogramms“ ein digitales Endgerät erhalten, kündigte Wüst in seiner ersten Regierungserklärung an. Zudem werde im kommenden Jahr eine großangelegte digitale Fortbildungsoffensive für Lehrkräfte starten.

„Wir werden Nordrhein-Westfalen zum digitalen Bildungsland machen“, erklärte Wüst. Die Corona-Pandemie habe schonungslos offengelegt, dass Deutschland bei der Digitalisierung von Schule und Bildung hinterherhinke. Zwar habe NRW in den vergangenen zwei Jahren hier Rekordsummen investiert und sei im Ländervergleich Vorreiter beim Tempo gewesen. „Aber selbstkritisch müssen wir sagen: Das reicht noch nicht.“

Kinderschutzgesetz

Die nordrhein-westfälische Landesregierung will noch in dieser Legislaturperiode ein neues Kinderschutzgesetz verabschieden. „Kinder brauchen in unserer Gesellschaft nicht nur Förderung, sondern unseren besonderen Schutz“, sagte Wüst dazu. „Unsere Aufgabe für die Zukunft ist es, möglichst viele Kinder und Jugendliche davor zu bewahren, Gewalt zu erfahren“, sagte er.

„Die widerwärtigen Missbrauchsfälle von Lügde, Bergisch Gladbach und Münster haben uns alle tief erschüttert. Sie waren eine Zäsur.“ Die Justiz bearbeite mehr als 4100 Ermittlungsverfahren. „Wir lassen im Kampf gegen diese besonders abscheuliche Kriminalität nicht nach“, betonte Wüst. Das geplante Gesetz werde die staatliche Aufgabe im Kinderschutz präzisieren und den Kinderschutz nachhaltig stärken.

Corona

Angesichts der rasant steigenden Coronavirus-Zahlen hat der neue Ministerpräsident eine abgestimmte Strategie von Bund und Ländern gefordert. Als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz halte er es für geboten, dass die Regierungschefinnen und -chefs der Länder „zu einer gemeinsamen Einschätzung“ der Lage kämen und ihr Handeln untereinander und mit der Bundesregierung abstimmten, sagte Wüst. Grundlage dafür seien die Beratungen der Gesundheitsminister am Donnerstag und Freitag.

Wüst forderte umfassende Auffrischungsimpfungen. „Wir müssen alles versuchen, Ungeimpfte von der Sicherheit des Impfangebots zu überzeugen und die Geimpften durch umfassende Booster-Impfungen weiter zu schützen.“

Wüst hatte sich bereits am Dienstag für eine rasche Bund-Länder-Runde schon in der kommenden Woche stark gemacht. Mehrere Ministerpräsidenten lehnen Wüsts Vorstoß für eine neue Konferenz der Länder mit dem Bund zur Corona-Lage aber ab. Dazu gehören etwa Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther (CDU), Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD).

Altschulden

Hendrik Wüst will mit der künftigen Bundesregierung über eine Entlastung der Kommunen von ihrem Schuldenberg sprechen. „Gerade in Nordrhein-Westfalen leiden viele Kommunen wegen der hohen Sozialausgaben in der Vergangenheit unter einer starken Verschuldung“, sagte er.

Die NRW-Regierung sei bereit, „einen angemessenen Beitrag“ zur Lösung des Altschuldenproblems zu leisten. Der Bund habe mit seiner Zusage, sich deutlich stärker an den Sozialleistungen zu beteiligen, schon einen wichtigen Schritt gemacht, sagte Wüst. Das nächste Ziel sei die weitere strukturelle Entlastung der Kommunen bei den Soziallasten.

Das neue Kabinett

Die Ministerinnen und Minister des Kabinetts Wüst sind am Mittwoch im Landtag vereidigt worden. Bis auf das Verkehrsressort hatte Hendrik Wüst keine Veränderungen bei der schwarz-gelben Ministerriege vorgenommen.

Neue Verkehrsministerin ist jetzt die Infrastruktur-Expertin Ina Brandes (CDU). Sie folgt Wüst nach, der das Ressort bisher geleitet hatte. Wüst war vor einer Woche vom Landtag zum neuen NRW-Ministerpräsidenten und damit Nachfolger von Armin Laschet gewählt worden. Unionskanzlerkandidat Laschet hatte nach der Bundestagswahl im September ein Bundestagsmandat angenommen.

Als Nachfolger Laschets zog Rainer Spiecker in den Landtag ein. Außerdem rückte bei der CDU-Fraktion Ulla Thönnißen für Henning Rehbaum nach. Benno Portmann (CDU) folgte auf Stefan Nacke (CDU). Bei der SPD-Fraktion wurde Nina Andrieshen Nachfolgerin von Jürgen Berghahn. Bei der AfD war bereits Uta Opelt für Roger Beckamp nachgerückt.

Opposition

Der SPD-Oppositionsführer im Landtag, Thomas Kutschaty, hat dem neuen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst soziale Kälte vorgeworfen. Wüst werde nicht der Ministerpräsident sein, der NRW wieder zum sozialen Gewissen Deutschlands mache, sagte der SPD-Fraktionschef am Mittwoch im Landtag.

Wüst habe als Landesverkehrsminister zunächst sogar das Sozialticket abschaffen wollen, sagte Kutschaty. Der neue Regierungschef habe zudem jahrelang die Interessen von Unternehmensverbänden vertreten. Soziale Gerechtigkeit müsse man „spüren können“, sagte Kutschaty. Wüst aber habe nicht einmal seine Position zur Erhöhung des Mindestlohns auf zwölf Euro deutliche gemacht, den die geplante Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP auf den Weg bringen wolle. Dabei arbeite jeder fünfte Arbeitnehmer in NRW im Niedriglohnsektor.

Für das rheinische Braunkohlerevier forderte Kutschaty von der CDU/FDP-Landesregierung einen wirklichen Strukturwandel. „Neue Bushaltestellen, ein Bergbaumuseum und eine Außenstelle des Forschungszentrums Jülich sind kein Strukturwandel.“ Zuvor hatte Wüst erklärt, NRW sei zu einem Ausstieg aus der Kohle auch schon 2030 bereit. Dem Rheinischen Revier seien viele Versprechungen gemacht worden, sagte Kutschaty. Doch bis heute sei „völlig unklar, welche Arbeitsplätze das sein sollen und wann sie kommen werden.“

