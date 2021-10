Landesparteitag : NRW-CDU um Geschlossenheit bemüht

Fliegender Wechsel in NRW: Am Samstag soll Hendrik Wüst (r., beide CDU) als Nachfolger von Ministerpräsident Armin Laschet gewählt werden. Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf An diesem Samstag will die NRW-CDU in Bielefeld Hendrik Wüst zu ihrem Landesvorsitzenden wählen. Die Geschlossenheit im Landesverband soll dabei im Fokus stehen.