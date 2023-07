Nach Aussagen von Merz : NRW-CDU pocht auf klare Trennlinie zur AfD, Wüst schweigt

Düsseldorf Wie nah muss die CDU gewählten AfD-Spitzenpolitikern auf kommunaler Ebene kommen? Äußerungen von CDU-Chef Merz sorgen für Unverständnis und eiliges Nachschleifen auch in NRW. Landespartei- und Regierungschef Wüst hält sich bedeckt.

Die Äußerungen von CDU-Bundesparteichef Friedrich Merz zum Umgang mit der AfD provozieren auch in seinem Heimatverband Nordrhein-Westfalen Klarstellungen und Distanzierung. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) möchte auf keiner Ebene mit der AfD kooperieren. Der Grundsatz der CDU, nicht mit der AfD zusammenzuarbeiten, sei „richtig, zwingend und notwendig“, sagte Reul am Montag im Deutschlandfunk. „Es muss da ein klarer Strich gezogen werden.“

Am Sonntagabend hatte der Bundesparteichef noch getwittert: „Das Thema Zusammenarbeit mit der AfD betrifft die gesetzgebenden Körperschaften, also im Europaparlament, im Bundestag und in den Landtagen.“ Im ZDF-Sommerinterview hatte er gesagt, Kommunalpolitik sei etwas anderes als Landes- und Bundespolitik. Wenn jetzt in Thüringen ein Landrat und in Sachsen-Anhalt ein Bürgermeister von der AfD gewählt worden seien, dann seien das demokratische Wahlen. „Das haben wir doch zu akzeptieren. Und natürlich muss in den Kommunalparlamenten dann auch nach Wegen gesucht werden, wie man gemeinsam die Stadt, das Land, den Landkreis gestaltet.“