Weltblutspendertag 14. Juni : NRW braucht mehr Blutspenden

Am Sonntag ist Weltblutspendetag. Da die Kliniken in NRW langsam wieder zum Normalbetrieb übergehen, werden auch wieder mehr Blutkonserven für Operationen gebraucht. Foto: dpa/Bernd Wüstneck

Ratingen Kliniken brauchen wieder vermehrt Blutkonserven, weil aufgeschobene Operationen nachgeholt werden - der Weltblutspendertag am 14. Juni wirbt für Blutspenden. Ehemalige Corona-Kranke können mit ihrem Plasma Infizierten helfen.

Weil viele Krankenhäuser langsam zum Normalbetrieb zurückkehren und versäumte Operationen nachholen, rufen Kliniken und das Deutsche Rote Kreuz in Nordrhein-Westfalen verstärkt zur Blutspende auf. Eine Sprecherin der Uniklinik Düsseldorf sagte, dass derzeit rund 30 Prozent Mehrbedarf an Spenderblut bestehe, der nicht gedeckt sei. Die Vorräte würden knapper, sagte auch ein Sprecher des Deutschen Roten Kreuzes West in Ratingen. Besonderer Bedarf bestehe bei den seltenen Blutgruppen. Mit seinen Vorräten deckt das DRK rund drei Viertel des Blutbedarfs in NRW ab.