Kein saisonaler Rückgang : NRW-Arbeitslosenquote liegt mit 7,0 Prozent höher als vor einem Jahr

Interaktiv Die Aussichten an Nordrhein-Westfalens Arbeitsmarkt trüben sich ein. Eigentlich entspannt sich die Lage beim Wechsel von Sommer zu Herbst deutlich, doch dieses Jahr ist es anders. Auch der Vergleich zum Vorjahresmonat fällt ernüchternd aus.

Die drohende Rezession und die Folgen des Ukraine-Krieges haben die Arbeitslosigkeit in Nordrhein-Westfalen etwas steigen lassen. Die Arbeitslosenquote habe im Oktober bei 7,0 Prozent gelegen und damit 0,1 Punkt höher als im Vorjahresmonat, teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Düsseldorf mit. Arbeitslos gemeldet waren 679.548 Menschen und damit 7644 mehr als im Oktober 2021. Im Vergleich zum diesjährigen September blieb die Quote gleich, die Zahl der Arbeitslosen sank leicht – normalerweise sinkt sie von September auf Oktober wegen saisonaler Schwankungen deutlich stärker.