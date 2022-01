Labore an den Grenzen : NRW-Ärzte fordern Ende der PCR-Testpflicht

Die Labore kommen durch die vielen PCR-Tests an ihre Belastungsgrenzen. Foto: dpa/Uwe Anspach

Düsseldorf Erstmals infizierten sich mehr als 100.000 Menschen an einem Tag. Die Labore kommen an ihre Grenzen. Klinik- und Heim-Personal soll Vorfahrt bekommen, so sieht es Lauterbachs neue Testverordnung vor. NRW-Ärzten reicht das nicht.