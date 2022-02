Regeln da : Neuer Impfstoff geht vor allem an Jobs mit Impfpflicht

Zusätzliches Angebot in NRW : Ab Dienstag impfen auch die Apotheken Jede vierte Apotheke in NRW ist bereits impfberechtigt. Alle ab 12 Jahren können dann geimpft werden. Apotheker sehen das als zusätzliches Angebot, Ärzte kritisieren es. Anders als Sachsen will NRW keine PCR-Testgeräte fördern.