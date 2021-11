Entwarnung : Notruf 110 und 112 wieder erreichbar

Aachen Die Notrufleitungen 110 und 112 waren am Donnerstagmorgen in vielen Kreisen von NRW gestört und nicht erreichbar. Inzwischen gibt es aber eine Entwarnung.

Ein Sprecher der Landesleitstelle der Polizei sagte auf Anfrage, eine entsprechende Mitteilung der Telekom werde aber noch verifiziert. Deshalb seien alle Kräfte des Nachtdienstes der Polizeibehörden vorerst weiter im Dienst. „Wir haben weiter alles an Präsenz, was wir haben, auf den Straßen.“ Die Ursache der Störung sei noch unklar, hatte es am frühen Morgen geheißen.