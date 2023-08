Cybercrime : Notebooks und Munition bei Durchsuchungen sichergestellt

Für den guten Zweck : Zwei Pfandsammler finden Tausende Euro im Wurmtal und am Lousberg Ralf Nowak und Günter Hänel sammeln Dosen und Flaschen in der Natur im Nordkreis und Aachen. Das Geld spenden sie. Wie viel in 20 Jahren zusammengekommen ist, warum sie von Niederländern profitieren und warum einmal die Polizei vor der Tür stand.