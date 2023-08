Scharfe Tortillachips : Notarzteinsatz nach „Hot Chip Challenge“ an Schule

Notarzteinsatz nach „Hot Chip Challenge“ an Schule

Euskirchen Am Freitag führte eine sogenannte „Hot Chip Challenge“ an einer Schule zu einem größeren Notarzteinsatz. Durch die Challenge erlitten einige Kinder Haut- und Atemwegsreizungen.

Am Freitag nahmen einige Schüler an der „Hot Chip Challenge“ teil, bei der es darum geht, einen äußerst scharfen Tortillachip zu verzehren. Eigentlich ist der Kauf dieser Chips erst ab 18 Jahren gestattet. Allerdings hatten ein 9- und ein 11-Jähriger die Chips aus einem Kiosk in der Nähe gestohlen.