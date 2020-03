Folgen für Kultur, Wirtschaft, Gesellschaft : Nordrhein-Westfalen unter dem Eindruck des Coronavirus

Düsseldorf Das Coronavirus hat NRW fest im Griff. Nun finden auch Bundesliga-Spiele ohne Zuschauer statt, andere Veranstaltungen werden ganz abgesagt. Die wirtschaftlichen Folgen machen Sorgen.

Nach dem Erlass zur Absage von Großveranstaltungen bestimmt das neuartige Coronavirus weiter das Leben in NRW. Es zähle nun „besonnenes und vor allem wirksames Handeln“, betonte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU). Es müssten Großveranstaltungen in den Fokus genommen werden, auch wenn Absagen für Veranstalter teilweise schmerzhaft seien und zu Umsatzeinbußen führten. Die Landesregierung kündigte Überbrückungskredite für betroffene Firmen an.

Auch für den Fußball gab es mehrere Folgen. Die kommenden Bundesligaspiele in NRW werden ohne Zuschauer stattfinden - unter anderem am Mittwoch das Nachholspiel zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach und am kommenden Samstag das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04. Der BVB tritt bereits am Mittwoch in der Champions-League-Partie gegen Paris Saint-Germain in Frankreichs Hauptstadt ebenfalls vor leeren Tribünen an.