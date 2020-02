Jetzt gib es einen vierten Kandidaten : Auch Norbert Röttgen erklärt Kandidatur für CDU-Parteivorsitz

Mit Norbert Röttgen, dem derzeitigen Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, hat am Dienstag ein vierter Bewerber für das Amt des CDU-Bundesvorsitzenden seinen Hut in den Ring geworfen. Foto: dpa/Christoph Soeder

Berlin/Düsseldorf Friedrich Merz, Jens Spahn, Armin Laschet: Sie alle gelten als Aspiranten auf den CDU-Vorsitz. Richtig aus der Deckung gewagt hat sich bislang keiner von ihnen. Nun ist ein vierter Bewerber vorgeprescht, der bislang noch nicht gehandelt wurde.

Als erster Bewerber für den CDU-Vorsitz hat der frühere Bundesumweltminister Norbert Röttgen offiziell seine Kandidatur angekündigt. Er habe diese der Parteivorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer am Dienstagmorgen in einer Mail mitgeteilt und später mit ihr darüber gesprochen, sagte der heutige Außenpolitiker anschließend in Berlin. Er mahnte eine Entscheidung über den Parteivorsitz bis zum Sommer und eine Klärung der Kanzlerkandidatur zusammen mit der CSU bis zum Jahresende an. Angela Merkel solle bis zum Ende der Wahlperiode im kommenden Jahr Kanzlerin bleiben.