Niedergermanischer Limes : Noch keine Schilder wegen Materialknappheit

Übersicht auf das Haus Bürgel in Monheim. Die heutige Biologische Station mit Museum ist das besterhaltene römische Kastell am niedergermanischen Limes, gebaut wurde es 315. Foto: dpa/Marcel Kusch

Bonn Die jüngste Welterbestätte in NRW ist kaum sichtbar. Denn die meisten Relikte aus der Römerzeit sind im Boden verborgen. Oberirdisch sollen Informationstafeln auf die Schätze hinweisen. Bislang wurden die Schilder noch nicht angebracht. Das Material fehlt.

Rund eineinhalb Jahre nach Aufnahme in das Unesco-Weltkulturerbe gibt es am Niedergermanischen Limes aus der Römerzeit noch keine Hinweisschilder. Inhalt und Gestaltung seien zwar fertig, doch habe sich die Fertigung wegen der Marktlage für das erforderliche Material verzögert, teilte das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland in Bonn mit.