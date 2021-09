Gewalttat : Zwei Tote in den Niederlanden – Mann mit Armbrust festgenommen

Zwei Tote in den Niederlanden – Mann mit Armbrust festgenommen

Almelo Almelo im Osten der Niederlande: Ein Mann steht mit einer Armbrust auf einem Balkon. Davor ein großes Aufgebot der Polizei, es fallen Schüsse. Noch gibt es viele Rätsel zur Gewalttat.

Im niederländischen Almelo sind bei einer Gewalttat nach Angaben der Polizei zwei Menschen getötet und zwei weitere verletzt worden. Ein Mann soll mit einer Armbrust geschossen haben und sei festgenommen worden, teilte die Polizei am Freitag über Twitter mit. Er ist einer der beiden Verletzten.

Was genau in der Stadt im Osten des Landes nahe der deutschen Grenze geschah, ist noch weitgehend unklar. Die Ermittlungen dauerten an.