Wieder Risikogebiet : Wie Touristen die Lage in den Niederlanden erleben

Wer aktuell Urlaub in den Niederlanden macht, erlebt ein Land mit minimalen Corona-Maßnahmen (Archivbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Düsseldorf Die Infektionszahlen in den Niederlanden steigen dramatisch an. Doch es gibt noch kaum Maßnahmen. Obwohl die Bundesregierung nun wieder von Reisen in das Land abrät, ist für Touristen aus Deutschland die Einreise ohne Weiteres möglich. Wie erleben Urlauber die Lage vor Ort?