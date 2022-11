Beliebte Weihnachtsstadt : Wie es um den Weihnachtsmarkt in Valkenburg steht

Besonders stimmungsvoll: Der Weihnachtsmarkt in Valkenburg findet in einer Grotte statt. Foto: Archiv

Valkenburg Der besondere Weihnachtsmarkt im niederländischen Valkenburg startet wieder am 18. November. Highlight sind die unterirdischen Stände in den Grotten. Doch die Stadt muss für das Event diesmal deutlich tiefer in die Tasche greifen. Schuld ist die Personalnot.

Der hohe Besucherandrang aus dem ganzen Dreiländereck erfordert den Einsatz von zahlreichen Ordnern und auch Freiwilligen im weihnachtlich geschmückten Valkenburg. Die 16.000-Einwohner-Gemeinde platzte in der Zeit vor der Corona-Pandemie zur Weihnachtszeit oft aus allen Nähten, sowohl in der Fußgängerzone als auch auf den Zufahrtsstraßen.

Doch die Stadt muss für die Organisation nun tief in die Tasche greifen. Im Haushalt sei bereits deutlich mehr Geld für die saisonalen Arbeiter vorgesehen als in früheren Jahren, berichtet die Tageszeitung „De Limburger“. Nach Informationen des Stadtrats habe sich jedoch kein Unternehmen auf die Ausschreibung der Verwaltung gemeldet. Der Personalmangel bei den Firmen sei eklatant, die entweder deutlich höhere Löhne zahlen müssen oder schlicht nicht genug Arbeitskräfte für einen so großen Auftrag bereitstellen können.

Nötig seien vermutlich weitere knapp 60.000 Euro, heißt es gegenüber „De Limburger“. Eine große Belastung für die kommunale Kasse. Zumal unklar ist, wie groß der Andrang sein wird angesichts der möglichen Infektionszahlen und den finanziellen Belastungen der Energiekrise. Betroffen seien sowohl die Gemeinde als auch die Organisatoren der Weihnachtsmärkte in der Grotte der Samthöhle und auf dem Theodoor-Dorren-Platz. Diese arbeiten zwar mit vielen Ehrenamtlern, die jedoch von geschulten Personal unterstützt werden müssen.

Die „Weihnachtsstadt“ soll am Freitag, 18. November beginnen und bis zum 8. Januar andauern. In den beiden Mergelhöhlen wird bereits an der Einrichtung der Marktstände und an der Dekoration der unterirdischen Gänge gearbeitet.

Auch das Stadtzentrum wird derzeit bereits mit bunten Lichtern geschmückt. Highlights sind etwa „Santas Dorf“ in der Stadt, die „Landal Christmas Parade“ am Walramplatz, die Weihnachtsmärkte in den Grotten und die Lichtershow in der Wilhelminalaan.