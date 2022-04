Kerkrade : Wie ein Kriminalfall ein junges Familienglück beendete

Kerkrade Anfang März wird Aziz El Aâmri ermordet in Kerkrade aufgefunden. Führten finanzielle Probleme in eine kriminelle Karriere, die mit dem Tod des Familienvaters endete?

Am 9. März um 3 Uhr nachts betritt Aziz El Aâmri sein Schlafzimmer und weckt seine Frau auf. Mehrere Stunden war er zuvor bei einem Nachbarn am Kerkrader Dr. Ackensplein, um zu rauchen und sich zu unterhalten. Denn in der eigenen Wohnung schläft zu diesem Zeitpunkt die kleine Tochter der El Aâmris. Er werde trotz der späten Uhrzeit noch zu einem weiteren Nachbarn gehen. Der 38-Jährige wirkt entspannt und locker, werden seine Frau und sein vorheriger Gesprächspartner später unabhängig voneinander der Polizei sagen.

Doch auch über einen Monat später sind Täter und Motiv unklar. Trotz mehrfachem Zeugenaufrufs fehlen der grenzüberschreitend ermittelnden Polizei die entscheidenden Puzzleteile. Am vergangenen Dienstag war der Fall daher Thema in „Opsporing Verzocht”. Im niederländischen Äquivalent von „Aktenzeichen XY... ungelöst” werden die Geschehnisse zur besten Sendezeit für das landesweite Publikum nachgestellt. Es wird auch gezeigt, dass die El Aâmris von Sozialhilfe lebten und finanziell ständig kämpfen mussten.

Leiche in Waldstück gefunden : Ermittler setzen bei Kerkrader Mordfall auf deutsche Hinweise Ein Leichenfund im Kerkrader Wald und die schnelle Gewissheit: Der 38-Jährige wurde Opfer eines Gewaltverbrechens. Spuren zum Täter gibt es bislang nicht. Am Dienstag ist der Fall Thema im landesweiten Fernsehen – verbunden mit der Hoffnung auf Hinweise aus Deutschland.

Die ermittelnde Polizistin erläutert vor den Kameras die bisherigen Erkenntnisse, nach denen der 38-Jährige ein Doppelleben führte. Nicht nur eine Sturmhaube, die er zum Zeitpunkt des Mordes unter seiner Kapuze trug, deute darauf hin, dass der Arbeitslose „in etwas geraten ist, was ihm zum Verhängnis wurde”. Was auch immer es war, seine Frau habe davon wohl nichts gewusst, stellt die Ermittlerin fest.

Zudem habe ein weiteres Ereignis die Aufmerksamkeit der Kriminalpolizei auf sich gezogen. Um 4.45 Uhr, also fast zwei Stunden nach El Aâmris Verschwinden, sind in der Heerlener Siedlung Vrieheide mehrere Knallgeräusche zu hören, manche Anwohner sprechen auch von Schüssen. Und zwei junge Männer, die auf der Rozestraat von einer „Gun” – Englisch für Schusswaffe – reden.

Dafür spricht eine weitere Beobachtung. Gegen 6.10 Uhr sieht ein Radfahrer in Kerkrade einen silbernen Lieferwagen mit kaputten Fenstern auf der Rückseite in den Nullandersweg abbiegen, der zum Fundort der Leiche führt. Dabei ist die Einfahrt in die Sackgasse in Richtung des kommunalen Friedhofs eigentlich untersagt.