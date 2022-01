Rückendeckung der Gemeinden : Niederländische Geschäfte wollen trotz Lockdown öffnen

Leere Einkaufsstraßen: Aufgrund des harten Lockdowns liegt nicht nur hier in Haarlem bei Amsterdam das öffentliche Leben in den Niederlanden brach. Foto: dpa/Sylvia Lederer

Update Den Haag/Maastricht In den Niederlanden nimmt der Widerstand gegen den Lockdown zu. Zahlreiche Unternehmer kündigten an, aus Protest ihre Geschäfte in den kommenden Tagen zu öffnen. Die Gemeinden Vaals und Valkenburg wollen in diesem Fall von Strafen absehen.