Sieben Verletzte : Weitere Festnahmen nach „Orgie der Gewalt“ in Rotterdam

Update Rotterdam Bei Protesten gegen schärfere Corona-Maßnahmen sind in Rotterdam nach Schüssen der Polizei sieben Menschen verletzt worden. Der Justizminister spricht von „extremer Gewalt gegen Polizei, Einsatzkräfte und Feuerwehrleute“.

Nach den heftigen Ausschreitungen in Rotterdam hat die Justiz Untersuchungen und weitere Festnahmen angekündigt. Justizminister Ferd Grapperhaus sprach am Samstag von „extremer Gewalt gegen Polizei, Einsatzkräfte und Feuerwehrleute“. Der Minister kündigte eine umfassende Untersuchung zu dem Waffeneinsatz der Polizei an. Bei schweren Ausschreitungen bei einer Kundgebung gegen schärfere Corona-Regeln hatte es nach Schüssen der Polizei sieben Verletzte gegeben.

„Es gibt Verletzte in Zusammenhang mit den abgegebenen Schüssen“, teilte die Polizei in der niederländischen Hafenstadt am späten Freitagabend mit. Später hieß es, auch in den Reihen der Polizei seien Beamte verletzt worden. Beamte hatten mehrere Warnschüsse und weitere Schüsse abgegeben. Bei einem auf Bildern zu sehenden niedergeschossenen Menschen sei noch undeutlich, wie und durch wen die Person verletzt wurde, teilte die Polizei mit. Etwa 20 Menschen seien festgenommen worden. Der Rotterdamer Bürgermeister Ahmed Aboutaleb sprach von einer „Orgie der Gewalt“.