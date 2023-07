Schlangen an den Zapfsäulen : Warum Niederländer seit dem 1. Juli deutsche Tankstellen stürmen

Die erheblichen Preisunterschiede an den Zapfsäulen treiben viele niederländische Autofahrer zur Fahrt über die Grenze (Symbolbild). Foto: dpa-tmn/Christophe Gateau

Aachen Reihenweise stehen Niederländer derzeit an deutschen Tankstellen in Grenznähe an. Dabei war der preisliche Unterschied lange Zeit gar nicht so groß – doch das hat sich nun geändert.

Wer aktuell in der Nähe zur niederländischen Grenze tanken will, ist in „gelber“ Gesellschaft. Selbst größere Anfahrten nehmen unsere Nachbarn aktuell in Kauf, um in Deutschland und Belgien tanken zu können.

Denn seit dem 1. Juli ist der Preisunterschied auf rekordverdächtigem Niveau angekommen: Bis zu 25 Cent kostet der Liter Superbenzin in Deutschland weniger als in den Niederlanden. Denn der vorübergehende Steuerrabatt auf Kraftstoffe, der als Inflationsbremse im März 2022 eingeführt wurde, ist ausgelaufen. Die Folge: Benzin wurde im Schnitt fast 14 Cent pro Liter teurer, Diesel rund zehn Cent und auch Autogas stieg um mehrere Cent im Schnitt an.

Viele Niederländer verbinden dann Tanken und Großeinkauf beim Besuch im Nachbarland, denn auch zahlreiche Lebensmittel sind in Deutschland und Belgien billiger. Und die nächste Entscheidung aus dem Den Haager Kabinett sorgt für zusätzlichen Unmut – zum 1. Januar 2024 soll der Rest der Steuersenkungen aufgehoben werden. Die Preise für Diesel und Super dürften deutlich auf mehr als zwei Euro pro Liter steigen. Am Montag lag der billigste Preis für Super E10 im Aachener Raum bei 1,67 Euro, in Belgien sogar bei 1,62 Euro und in den Niederlanden bei über 1,90 Euro. Das kann bei einer Tankfüllung schnell bis zu 15 Euro Unterschied bedeuten.

Entsprechend groß ist auch der Frust nicht nur bei den Autofahrern, die nicht in Grenznähe leben, sondern auch bei den niederländischen Tankstellenbetreibern entlang der Grenzen. Denn während man in Belgien und Deutschland teils viel Geduld in der Warteschlange braucht, herrscht bei ihnen gähnende Leere an den Zapfsäulen.

